Яблони, ели и розы украсят сквер Воинов-интернационалистов в Томске

Несколько яблонь, лиственниц, елей и кустов розы появится на территории сквера Воинов-интернационалистов в Томске.

В 2021 году в Томске будет продолжено благоустройство сквера Воинов-интернационалистов по ул. 79-й Гв. Дивизии, 31. Разработчики проекта будущего озеленения пространства предусмотрели высадку нескольких видов деревьев и кустарников. Также здесь будет расширена пешеходная зона, установлены элементы игровой и спортивной площадок, появится территория для выгула собак, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, ранее проект благоустройства был согласован с местными жителями, за преображение сквера проголосовали 15 800 томичей. Его благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, в сквере высадят 153 куста черноплодной аронии, 28 яблонь Недзвецкого, 291 саженец спиреи, 4 сибирские лиственницы, 19 сибирских елей, 25 кустов розы морщинистой. Также обустроят зеленый газон на площади почти в 500 кв. м.

– В Томске проводится расширение зеленых городских пространств. Делается это при благоустройстве по нацпроекту «Жилье и городская среда». Мы изменили подход к озеленению, отдали предпочтение взрослым деревьям и кустарникам, ввели для подрядчиков дополнительные требования к качеству посадочного материала и его приживаемости, – подчеркнул заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году зеленая зона появилась в Пушкинском сквере, в Михайловской роще продолжили высадку хвойников, на улице Усова – декоративных деревьев, гибридных тополей.

В сообщении пресс-службы мэрии отмечается, что эксперты ландшафтной комиссии также оценили проект озеленения сквера по пр. Фрунзе, 174. На пересечении с ул. Льва Толстого будет создана зеленая зона отдыха с пешеходными дорожками. Она будет расширена, здесь посадят несколько видов деревьев и кустарников, благоустроят газон.