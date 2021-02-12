Спортсменки из Томской области стали призерами первенства Сибири по вольной борьбе

Лидеры томской сборной Марина Попова и Маргарита Ярыгина стали призерами соревнований и получили право участвовать в первенстве России по вольной борьбе.

Спортсменки томской сборной стали призерами Чемпионата Сибирского федерального округа по спортивной борьбе среди девушек до 16 лет в дисциплине «вольная борьба». Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной борьбе среди девушек до 16 лет в дисциплине «вольная борьба» завершился в Кемеровской области, и прошел с участием 120 спортсменок из восьми регионов Сибири», - говорится в сообщении.

За Томскую область боролись воспитанницы северской детско-юношеской спортшколы «Янтарь». Лидеры томской сборной Марина Попова и Маргарита Ярыгина стали призерами соревнований и получили право участвовать в первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, которое состоится в марте 2021 года в Нижегородской области.

Северчанка Марина Попова завоевала первое место в весовой категории до 62 кг, одержав три победы над своими соперницами. Маргарита Ярыгина стала бронзовым призером первенства в весовой категории до 46 кг. Занимаются спортсменки у тренера-преподавателя Артемия Абсалихова.