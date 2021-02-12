Почти полмиллиарда рублей оплатили томичи, ограниченные в праве выезда за границу в 2020 году

В 2019 году должников,ограниченных в праве выезда за границу было незначительно больше. Фото: Алексей ФОКИН

В прошлом году в праве выезда за пределы России из-за долгов были ограничены почти 60 тысяч жителей Томской области. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

Также уточняется, что в 2019 году количество должников, ограниченных в выезде составило 62 тысячи.

По словам ведомства, из общего количества граждан, ограниченных в праве на выезд в 2020 году, четверть (15 тысяч) составили должники по алиментам.

Судебные приставы в 2020 году взыскали почти 485 млн рублей (на 8% больше, чем в 2019), из них более 3,2 млн – на содержание детей.

Также напоминаем, что на портале «Госуслуги» начал функционировать новый цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства, быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены, включая ограничения на выезд за пределы РФ.