Райффайзенбанк: россияне берут кредитные карты в отпуск для подстраховки

Вторая по популярности причина для займа — траты во время отпуска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отпуск 91% россиян планируют взять с собой кредитную карту, 14% рассчитывают на потребительский кредит, и менее 1% опрошенных собираются брать микрозайм. Об этом сообщили исследователи Райффайзенбанка.

Исследование также показало, что большинство опрошенных (63%) берут в отпуск кредитные деньги на случай непредвиденных трат. Чаще других об этом беспокоятся жители Екатеринбурга (81%). Вторая по популярности причина для займа (49%) — траты во время отпуска.

Значительно больше, чем жители других регионов, таким образом распорядиться с деньгами собираются москвичи (59%). И только 22% респондентов на заемные средства собираются организовывать отпуск полностью.

Интересно, что мужчины больше женщин рассчитывают тратить кредитные деньги в отпуске (52% и 46%), однако женщины чаще мужчин берут кредитные деньги на всякий случай (66% и 58%).

- Кредитная карта - удобный финансовый инструмент, который помогает чувствовать себя спокойно в любой ситуации. При этом тратить деньги можно с выгодой, например, получая кэшбэк, - рассказал Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. - В прошлом году 71% владельцев кредитных карт «Кэшбэк на все» получили кэшбэк за покупки, за которые обычно кэшбэк не начисляют.

Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на все» Райффайзенбанк возвращает всегда 1,5% от стоимости любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта «Кэшбэк на все» бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение покупок. Больше о возможностях кредитной карты «Кэшбэк на все» можно узнать на raif.ru.

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