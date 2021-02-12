МВД напомнило томичам об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам

За организацию или участие в массовых беспорядках грозит уголовная ответственность. Фото: Ксения Высотина

МВД напомнило об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам. Предостережения адресованы физическим и юридическим лицам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«МВД России готово обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах и других населенных пунктах. Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.

Ранее в ряде интернет-изданий и социальных сетях опубликовали информацию о запланированных на ближайший период незаконных акциях.

Ведомство напоминает, что за нарушение порядка организации, либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках – уголовная.