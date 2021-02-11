Центральные старты «Лыжни России – 2021» в Томской области перенесены на конец месяца

Сильные морозы в феврале помешали провести "Лыжню России" в прежние сроки, в середине месяца Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Центральные старты «Лыжни России» в Томской области переносятся из-за погодных условий, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту региона.

Старты в Томске и Северске, а также в районах области должны были пройти 13 февраля. Однако из-за морозов организаторы решили перенести лыжные гонки.

Томский этап XXХIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» пройдет 27 и 28 февраля. В первый день планируются забеги для любителей, а 28 января на старт выйдут спортсмены-лыжники.

27 февраля 2021 года с 11.00 часов все желающие смогут принять участие в массовом старте и пройти дистанцию в 2021 метр без учета времени. В этом году старт пройдет на трех площадках:

- стадион «Буревестник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии,20);

- лыжная база «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б);

- лыжная база «Кедр» (ул. Высоцкого, 7).

Также в рамках «Лыжни России» 28 февраля 2021 года с 11.00 часов на лыжной базе «Метелица» (ул. Королева,13) пройдут гонки на время. Юноши и девушки 2003 года рождения и младше пройдут пятикилометровую дистанцию. Мужчины и женщины 2002 года рождения и старше будут соревноваться на дистанции 10 километров.

Электронная регистрация всех участников мероприятия обязательна. Прием заявок и регистрация участников Соревнований и массового старта осуществляется на сайте tomskmarathon.ru до 21.00 часа 25.02.2021.

Томский, Кожевниковский, Шегарский, Верхнекетский, Молчановский районы и город Северск также сообщили о переносе лыжной гонки на 27 февраля.