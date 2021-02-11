В 2020 году в Томской области пособие по безработице получали более 53 тысяч человек

Уровень безработицы везде вырос из-за пандемии Фото: Андрей МИРЕЙКО

Пособие по безработице в размере от полутора до 12 300 рублей в Томской области получили более 53 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации региона.

Безработным, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и имеющих детей до 18 лет, по поручению президента России с апреля по сентябрь 2020 года была оказана дополнительная помощь – за каждого ребенка ежемесячно выплачивалось по 3 тыс. рублей. Расходы на эту поддержку в регионе достигли 270,5 млн рублей.

– Свои коррективы в ситуацию на рынке труда внесла пандемия: уровень регистрируемой безработицы вырос с одного до пяти процентов от численности рабочей силы. Но регион предпринял все меры, чтобы поддержать работодателей, сохранить рабочие места и максимально сдержать сокращения и увольнения, – сообщил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Работодателям, организовавшим места для общественных и временных работ, в 2020 году возмещены расходы на частичную оплату труда работникам. Такие выплаты в общей сумме 20,3 млн рублей получили 85 организаций Томской области, где были трудоустроены 556 работников.

С апреля 2020 года через портал «Работа в России» в онлайн-режиме организован контроль ситуации на рынке труда. И сегодня работодатели продолжают подавать сведения о планируемых изменениях в штатной структуре. В оперативном мониторинге рынка труда участвуют более 4 тысяч компаний, в которых заняты 283 тысячи работников – это 57 % процентов от общего числа всех занятых в экономике региона.

– Ситуация в организациях Томской области стабилизируется: сейчас удаленно трудятся 12 тысяч сотрудников – это в три раза меньше, чем в июне 2020 года. В режиме неполного рабочего времени заняты 4 тысячи человек, что в 3,5 раза меньше, чем в июне. В простое находятся 638 специалистов (в 10 раз меньше пикового периода), в отпусках без сохранения заработной платы – 577 человек – в три раза меньше, – привел статистику вице-губернатор Иван Деев.