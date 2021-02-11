В Томской области поставлен заслон на пути фальсифицированной сельхозпродукции

Мошенники чаще всего любят подделывать молочную продукцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рабочая группа по вопросам незаконного оборота сельскохозяйственной продукции на территории Томской области подвела итоги работы в 2020 году и наметила план на текущий год, сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села региона.

Как отметил и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Томской области Владислав Федулов, работа межведомственной комиссии дает определенные положительные результаты. Так, число контрафактных товаров, выявленных по результатам проведенных проверок на территории Томской области, в общем объеме проверенной продукции снизился с 45% в 2018 году до 21% – в 2020-м. При этом 90% выявленного контрафакта составила молочная продукция, 10% – мясные изделия.

Продолжая работу в этом направлении, управление Россельхознадзора по Томской области разработало порядок межведомственного взаимодействия по пресечению оборота некачественной продукции в социальной сфере.

И.о. начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Евгения Булкина отметила, что противоэпидемиологические ограничения, введенные в 2020 году, внесли определенные коррективы в характер работы межведомственной группы, заменив живое общение на онлайн-встречи, но не остановили ее деятельность.

– В 2020 году проведено много различных совещаний, вебинаров, в том числе обучение фермеров региона по работе в системе «Меркурий». В 2021 году образовательные мероприятия продолжатся, и в первую очередь, обучение глав КФХ, специализирующихся на изготовлении сыров. Поскольку именно эта продукция первой попадет под требования об обязательной маркировке молочной продукции с 1 июня 2021 года.