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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: +73 новых случая заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 29 194
Ксения ГОРЮНОВА
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В Томской области коронавирусом заболели еще 73 человека.

В Томской области коронавирусом заболели еще 73 человека.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 11 февраля, в Томской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 194 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 15 038 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 553 пациента скончались, 21 961 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 027 748 человек, 78 687 скончались, 3 538 422 выздоровели.