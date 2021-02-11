Коронавирус в Томске: +73 новых случая заражения

В Томской области коронавирусом заболели еще 73 человека. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 11 февраля, в Томской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 194 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 15 038 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 553 пациента скончались, 21 961 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 027 748 человек, 78 687 скончались, 3 538 422 выздоровели.