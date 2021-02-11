В Томске ликвидировали незаконный снегоотвал с берега озера Боярское

За последнюю неделю в водооохранную зону водоема озеро Боярское вывезено свыше 20 КАМАЗов грязного снега. Фото: пресс-служба ОНФ.

Общественники и СМИ обратились к органам власти и к контрольно-надзорным ведомствам по поводу незаконного складирования куч грязного снега, собранных с улиц Томска, у озера Боярского. После многочисленных обращений свалка грязного снега была ликвидирована. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

По словам представителей народного фронта, за последнюю неделю в водооохранную зону водоема озеро Боярское вывезено свыше 20 КАМАЗов грязного снега, в котором содержится песок, солевые растворы, реагенты, грязь, и при таянии весной все это может существенно ухудшить состояние озера и негативно повлиять на экологию.

- Кто-то расчистил площадку прямо около озера и методично в течение нескольких дней по ночам привозил сюда снег. Мы сняли на мобильный телефон номера машины, выяснили, что снег счищали на одной из улиц города, заказчик – предприниматель, который решил таким образом сэкономить. Ведь за каждую тонну снега, вывезенного на официальный снегоотвал, нужно заплатить больше ста рублей. Кучи грязного снега отсюда надо вывозить, иначе вся грязь, соль и зараза окажется в озере. Мы здесь зимой купаемся, порядка 150 человек. И мы не хотим в этой грязи купаться, – рассказал председатель региональной общественной организации «Томские моржи» Виталий Шатура.

Также сообщается, что каждую зиму поступают подобные жалобы от томичей. Так, в прошлом году жаловались на несанкционированные снегоотвалы жители Иркутского тракта и поселка Хромовка. В этом году аналогичная жалоба поступила к общественникам от жителей Каштака.

Представители народного движения также выступили с инициативой присвоить территории, где расположено озеро Боярское, особый природоохранный статус и предложили включить эту территории в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» для обустройства эко-троп и последующего создания эко-парка «Боярское».