Детские лагеря и санатории Томской области возобновят работу с 20 марта

Два санатория и четыре лагеря с 20 марта возобновят свою работу. Фото: сайт детского лагеря «Восход».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился снять ограничения на работу детских оздоровительных центров. С 20 марта откроются учреждения, обладающие лицензией на осуществление медицинской деятельности, в их числе – санатории «Прометей» и «Космонавт», детские лагеря «Заповедное», «Зеленый мыс», «Березка» и «Восход», сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Никакой онлайн не заменит детям солнца, воздуха, природы, спорта, творчества и общения. В прошлом году из-за эпидемии детская оздоровительная кампания была фактически свернута. В этом году нам нужно наверстать упущенное, тем более что эпидобстановка позволяет это сделать, – приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

В течение месяца департамент по вопросам семьи и детей региона, а также администрации Томска, Северска и Томского района должны провести необходимую работу по подготовке организаций к приему детей. При этом должны быть учтены требования, разработанные Роспотребнадзором.