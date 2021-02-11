«Театр в кармане»: томский ТЮЗ проведет седьмой фестиваль коротких спектаклей в апреле

«Театр в кармане» в этом году не будет проходить полностью в онлайн-формате. Фото: сайт томского ТЮЗа.

Любительские театральные коллективы, молодежные творческие объединения и команды могут принять участие в VII областном молодежном фестивале коротких спектаклей «Театр в кармане», который пройдет в этом году 25 апреля. Заявки принимаются до 28 марта, сообщает пресс-служба театра.

– К седьмому по счету фестивалю сложились прочные традиции и аудитория, которой интересен формат «Театра в кармане» – короткие, динамичные, запоминающиеся спектакли длиной не более 12 минут. В фестивале принимают участие молодежные театральные коллективы, творческие объединения и группы увлеченных театром молодых людей, которые могут образоваться, в том числе, благодаря фестивалю. Возраст участников – от 14 до 40 лет. У фестиваля нет жанровых ограничений, потому участники могут использовать любые выразительные средства, – говорится в сообщении.

Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы и открытые лекции от авторитетных театральных педагогов, режиссеров и актеров. Часть из них пройдет дистанционно. Напомним, из-за пандемии в 2020 году «Театр в кармане» впервые прошел полностью в онлайн-формате.

Судить коллективы будут режиссеры и педагоги, а также театральные критики со всей страны. Победители фестиваля получат ценные призы. Также с прошлого года учреждена специальная номинация «Авторская пьеса»: участники могут показать спектакль по собственно написанному произведению.

Заявки на участие принимаются до 28 марта, для этого необходимо заполнить онлайн-анкету. Узнать дополнительную информацию можно по ссылке. Экспертная комиссия сделает предварительный отбор заявок, а афиша фестиваля будет известна после 11 апреля.