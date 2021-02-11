Томские власти: расходы на борьбу с пандемией в 2020 году составили почти 4 млрд рублей

На закупку только индивидуальных средств защиты регион потратил больше 340 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщил сегодня на пресс-конференции замгубернатора по социальной политике Томской области Иван Деев, власти направили 3,7 млрд рублей на лечение COVID-19. Эти деньги были потрачены как на организацию медпомощи, так и на выплаты персоналу.

– Расходы на борьбу с пандемией в 2020 году составили 3,7 миллиарда рублей. Из них федеральный бюджет выделил 2,4 миллиарда и областной бюджет 1,3 миллиарда рублей. Это средства, которые пошли на выплаты медикам, приобретение оборудования, монтаж кислородных трасс, питание специалистов, – сказал замгубернатора.

По его словам, на закупку медикаментов для ковидных госпиталей область направила 195 млн рублей. Также 137 млн было потрачено на приобретение медицинского оборудования: аппаратов искусственной вентиляции легкий, палатных кислородных концентратов и т.п.

Как сообщил Иван Деев, на выплаты стимулирующего характера уборщикам служебных помещений в больницах было направлено 116,9 млн рублей, 341 млн пошел на закупку средств индивидуальной защиты, еще 10 млн – на услуги частных клиник для организации бригад неотложной медицинской помощи в октябре и ноябре 2020 года.

Также он добавил, что работа обсерваторов обошлась в 20,2 млн рублей, 42,5 млн пошли на оплату питания и проживания сотрудников системы здравоохранения, которые работали с пациентами с COVID-19. Для них власти арендовали 3 гостиничных комплекса.