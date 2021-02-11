Новая детская площадка появится в поселке Каштак Томска

Еще в прошлом году жители поселка расчистили место и организовали перенос электросетей на месте будущей площадки.

В ходе встречи сотрудников отдела по работе с ТОС администрации Ленинского района, отдела соцполитики и актива ТОСа «п. Каштак» был утвержден проект новой детской площадки. Ее предполагается построить на территории поселка в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– В благоустроительный период ТОСу предстоит много поработать. Это и озеленение площадки, и установка ограждения. Уверен, что совместными усилиями в нашем поселке новое общественное пространство появится в самый короткий срок и станет его украшением, – отметил председатель ТОСа «п. Каштак» Игорь Болванцев.

Добавляется, что на детской площадке появятся горка, песочница и качели, а также турники. Для представителей старшего поколения установят лавочки. При этом к реализации проекта жители ТОСа приступили еще в прошлом году: было выделено 100 квадратных метров, актив расчистил место и организовал перенос электросетей.

Напомним, ТОС «п. Каштак» был создан в 2009 году. Здесь расположено 220 частных домов, в которых проживают около 300 человек, в том числе примерно 40 детей.