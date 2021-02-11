Уступите старшим: томичи от 60 лет входят в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19

Минздрав расставил приоритеты в очередности вакцинации от коронавирусной инфекции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав России включил граждан старше 60 лет в приоритетную группу по вакцинации от коронавирусной инфекции в рамках национального календаря прививок. Соответствующий приказ опубликован 9 февраля на официальном портале правовой информации.

С момента его вступления в силу в категорию приоритета по вакцинации первого уровня вошли лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.

Кроме того, приоритетная группа включает работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лиц, проживающих в учреждениях соцобслуживания, лиц с хроническими заболеваниями.

Во вторую приоритетную группу вошли работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, работники в пунктах пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие. К приоритету третьего уровня принадлежат государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся колледжей и вузов, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Приказ о внесении прививки от COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям был утвержден в середине декабря 2020 года, отметили в Минздраве.

Как сообщили «Известия», 2 февраля завлабораторией Государственной коллекции вирусов Центра им. Гамалеи Инна Должикова заявила, что антитела у пожилых людей после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» вырабатываются так же, как и у более молодых.

Согласно результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet, ее эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.