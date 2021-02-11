Будет город-сад: в Томске идет отбор подрядчиков на благоустройство скверов и парков

Контракты уже заключены по четырем объектам благоустройства с подрядчиками, определенными в ходе электронных аукционов. Фото Валерия Доронина.

Городской департамент дорожной деятельности и благоустройства завершает отбор подрядных организаций для благоустройства общественных пространств в рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает администрация Томска. Сегодня контракты уже заключены по четырем объектам с подрядчиками, определенными в ходе электронных аукционов.

- Бригады компании «Профи» продолжат благоустройство сквера по ул. Вершинина, 17 у Дворца творчества детей и молодежи, компании «Генерал» - сквера по пр. Фрунзе, 174, «Армстрой» - пешеходной зоны по ул. И. Черных на участке от ул. Лазарева до ул. Беринга, ИП Хлгатян - общественного пространства в пос. Светлом, 10-12, - рассказали в мэрии.

Специалисты уточнили, что в ближайшее время будут заключены муниципальные контракты с подрядчиками на проведение строительно-монтажных работ в Парке томских ученых в мкр. Наука, скверах по ул. Сибирской, 64/1, Воинов-интернационалистов по ул. 79-ой Гв. Дивизии и у музея НКВД по пр. Ленина. К марту администрация Томска планирует заключить контракты на благоустройство всех этих объектов. Из федерального, областного и местного бюджетов в этом году направлено порядка 152 млн рублей на данные цели.

- В 2021 году в мкр. Наука на ул. Кащенко, 10а поэтапно будет создана современная зона отдыха с отремонтированной детской площадкой, новым игровым комплексом, автомобильной парковкой и спортивной зоной. В пос. Светлом восстановят зеленую зону с садовыми диванами, игровыми и спортивными элементами, - отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.