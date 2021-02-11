Будет как новая: ремонт томской школы №19 планируют завершить в мае

В здании 19-й школы отремонтирована кровля, завершается устройство перемычек, стяжек на полах, выполнен монтаж теплового узла и системы отопления.

Ремонтные работы в школе № 19, расположенной в микрорайоне Спичфабрика, должны завершиться в мае этого года, сообщила пресс-служба мэрии Томска, сославшись на представителя подрядчика - предприятия «Томскремстройпроект».

Напомним, 105 млн рублей было выделено на ремонт школы по ул. Центральной, 4а. Работы начались осенью прошлого года. Проект предусматривает, в том числе, внедрение новых инженерных систем, которые отвечают современным нормам и требованиям безопасности, усиление фундамента, ремонт перекрытия, замена дверей и окон.

Сейчас, как явствует из комментария представителей мэрии, в здании 19-й школы отремонтирована кровля, завершается устройство перемычек, стяжек на полах, выполнен монтаж теплового узла и системы отопления, сантехнические и электротехнические работы. Рабочие приступают к отделке помещений. По словам представителя подрядной организации Александра Ильченко, стадия готовности объекта - 40% от намеченного объема.