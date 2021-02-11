Общество и право: о пособиях по безработице бывшим осужденным Томской области

Без должной поддержки со стороны государства и общества бывшим осужденным трудно начать законопослушную жизнь, считает Елена Карташова.

На днях состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Томской области Елены Карташовой и начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных. Также в мероприятии принимали участие представитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Томской области, сотрудники профильного департамента и аппарата уполномоченного по правам человека.

Присутствовавшие обсуждали сложившуюся практику назначения пособия по безработице бывшим осужденным, работающим на производствах в местах лишения свободы.

- В Томской области при назначении таким гражданам пособия по безработице периоды работы в исправительном учреждении не учитываются. Соответственно, осужденные могут претендовать только на минимальное пособие, - отметила Елена Карташова. - Об этом в своих жалобах пишут люди, освободившиеся из колоний. К сожалению, без должной поддержки со стороны государства и общества бывшим осужденным трудно начать законопослушную жизнь.

Она добавила, что трудовые отношения между осужденными и администрацией исправительного учреждения носят специфический характер: граждане привлекаются к труду не по своему желанию, а в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства. Вместе с тем, неравное положение бывших осужденных по сравнению с прочими безработными может создавать трудности в процессе ресоциализации.

Участники рабочей встречи признали, что ситуацию нужно исправлять, и для этого был выработан комплекс мер, предусматривающий формулировку поправок в законодательство о занятости населения, а также проведение регионального мониторинга правоприменительной практики. Проблема будет решаться во взаимодействии всех заинтересованных структур, с привлечением представителей научного сообщества.