За нарушение правил подготовки и проведения митингов томичей ждут весомые штрафы

Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об усилении ответственности за нарушения закона при подготовке и проведении митингов.

Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об усилении ответственности за нарушения закона при подготовке и проведении митингов, сообщили столичные СМИ. Документ увеличивает штраф за неповиновение участников митингов сотрудникам правоохранительных органов и вводит наказание за нарушения правил финансирования митингов. Автор инициативы - депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Уточняются меры ответственности, которые вводятся законом:

- за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФМС и Росгвардии гражданам - штраф 4 тыс. руб. (ранее максимальный штраф составлял 1 тыс. руб.), или административный арест на срок до 30 суток, или обязательные работы на 120 часов;

- за повторное неповиновение - штраф до 20 тыс. руб., обязательные работы до 200 часов;

- за нарушение порядка сбора и расходования денег на проведение публичных мероприятий - штраф в размере до 20 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб. - для юридических лиц;

- за перечисление денег или передачу имущества на организацию и проведение публичных мероприятий лицами, не имеющим на это права (в частности, иностранцами) - штраф до 15 тыс. руб., для юрлиц до 100 тыс. руб.