Погода в Томске 11 февраля 2021: в четверг жителей ожидает мороз и порывистый ветер

В начале второй декады в Томске и области температура воздуха ночью ожидается -28, -33, местами до -38°С, днем -22, -27. Фото Валерия Доронина.

11 февраля в областном центре днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура -22, -24°С. На дорогах гололедица

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура -21, -26, местами до -31°С. На дорогах гололедица.

По данным метеорологов, среднедекадная температура воздуха ожидается -16, -22, что около и ниже нормы на 1-2 градуса. В начале второй декады в Томске и области температура воздуха ночью ожидается -28, -33, местами до -38°С, днем -22, -27, затем колебания температуры: ночью от -22, -27 до -11, -16°С, днем от -16, -21 до -3, -8°С. Снег различной интенсивности, порывистый ветер, местами метели предполагаются преимущественно во второй половине декады.