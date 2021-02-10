Томские универсальные бойцы взяли «букет» наград на всероссийских соревнованиях

Юные спортсмены Томской области хорошо показывают себя на всероссийских соревнованиях Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Команда Томской области заняла второе место в командном зачете на всероссийских соревнованиях по универсальному бою, которые прошли в Челябинске.

В поединках приняли участие более 400 спортсменов из 24 регионов страны. Томскую область представили 34 спортсмена из Томска, Асина, сел Малиновка, Кривошеино, Кожевниково и поселка Богашево.

По итогам турнира в копилке томской команды – девять золотых медалей, 15 серебряных и 10 бронзовых. В командном зачете команда Томской области заняла второе место, уступив лишь бойцам из Кузбасса, сообщает портал администрации региона.

Лучшие в личном зачете спортсмены прошли отбор на первенства России среди юношей и девушек 14-17 лет и среди юниоров 18-20 лет. Турниры пройдут в марте в Калужской области и Санкт-Петербурге.