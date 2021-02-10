В Томске водитель автобуса, совершившего наезд на ребенка, лишен прав на 1 год

Водитель придавил девочку колесом и уехал с места происшествия. Фото: УМВД по Томской области

Как сообщалось ранее, 8 февраля около 08 часов 45 минут на проспекте Фрунзе, 107, водитель автобуса ПАЗ при посадке и высадке пассажиров не убедился в безопасности и начал движение от остановочного комплекса, в результате чего произошло падение несовершеннолетнего пассажира, выходящего из автобуса. После этого автобус начал движение и совершил наезд на упавшую 13-летнюю девочку задним колесом автобуса, информирует сайт УМВД России по Томской области.

Водитель, в нарушение Правил дорожного движения, оставил место происшествия, а несовершеннолетней была оказана необходимая медицинская помощь.

Через час после происшествия 63-летний мужчина-водитель, управлявший автобусом, был задержан сотрудниками полиции. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения житель областного центра.

Собранные полицейскими материалы были направлены в мировой суд для принятия решения, где данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Госавтоинспекция Томской области обращается к организациям и автопредприятиям, занимающимися перевозкой пассажиров, обратить особое внимание на обеспечение безопасных перевозок водителями автобусов, а со стороны ответственных лиц усилить контроль за водительским составом и персоналом на линии, а также за техническим состоянием транспорта.