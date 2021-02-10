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Спорт

«Золотая шайба»: в Томске стартовал региональный финал игр юных хоккеистов

В обеих возрастных группах победа была за томской командой
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Хорошие результаты показали юные хоккеисты крупных городов Томской области

Хорошие результаты показали юные хоккеисты крупных городов Томской области

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Первые игры регионального этапа всероссийских соревнований Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова состоялись на ледовой арене томского спорткомплекса «Кристалл», информирует пресс-служба администрации области.

В турнире приняли участие хоккеисты из Томска, Северска, Стрежевого, а также Томского, Шегарского, Первомайского, Бакчарского, Колпашевского и Молчановского районов.

В младшей возрастной группе (2010-2011 г.р.) среди городских команд первое место заняли хоккеисты из Томска, на втором – северчане, на третьей строчке – команда из Стрежевого.

В старшей группе (2006-2007 г.р.) «золото» и победа также у томской городской команды, «серебро» – у стрежевчан. Среди сельских команд лучшими стали хоккеисты из Шегарского района, второе место – у асиновцев, на третьем – команда из Бакчара.

Следующие игры пройдут в СК «Кристалл» с 12 по 14 февраля, на льду встретятся городские и сельские команды средней возрастной группы (2008-2009 г.р.).