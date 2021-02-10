В Томской области в пошлом году пошили 2,5 миллиона защитных масок

Маски в России стали самым востребованным предметом одежды и защиты от вируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Производство текстильных изделий в Томской области в 2020 году выросло в три раза к уровню 2019 года.

В общей структуре легкой промышленности, которая весной и летом прошлого года оперативно налаживала производство и ликвидировала в регионе дефицит защитных масок, доля текстильных изделий выросла с 4 до 22 %. Объем выпуска этой продукции составил 162,6 млн рублей против 53,1 млн рублей в 2019-м, сообщает портал администрации региона.

Более половины в объеме легкой промышленности региона в 2020 году занимало производство обуви и изделий из кожи – 61 %, 17 % – пошив одежды.

При этом производство одежды несколько снизилось (на 9,9 %). Это произошло также в связи с переориентацией швейных подразделений УФСИН России по Томской области на производство защитных масок.