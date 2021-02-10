Коронавирус унес жизни еще 8 жителей Томской области

Число жертв коронавируса в Томской области увеличилось до 285 человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 10 февраля, стало известно о смерти еще 8 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 285 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции восьми человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 29 121 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 26 489, умерших 285.