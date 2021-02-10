Коронавирус в Томске: +85 новых случаев заражения

В России за сутки выявлено 14 494 заболевших коронавирусной инфекцией. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 10 февраля, в Томской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 121 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 14 494 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 536 пациентов скончались, 22 575 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 012 710 человек, 78 134 скончались, 3 516 461 выздоровели.