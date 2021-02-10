Более 240 объектов бесхозяйных сетей передано ресурсоснабжающим организациям Томска

Если собственник сети не выявляется, то она ставится на учет в качестве бесхозяйного объекта. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

В 2020 году сотрудники департамента городского хозяйства мэрии Томска выявили 284 объекта бесхозяйных коммунальных сетей. Из них 242 были переданы на обслуживание ресурсоснабжающим организациям, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается также, что Росреестр Томской области поставил на учет 90 объектов недвижимого имущества, также в течение года в муниципальную собственность переданы 182 объекта, которые ранее считались бесхозяйными.

– Все коммунальные сети электро-водо-теплоснабжения в конечном итоге будут учтены и переданы на обслуживание. Это сэкономит энергоресурсы и улучшит качество предоставления коммунальных услуг потребителям. В Томске бесхозяйные сети выявляются в результате плановой работы и во время аварийных ситуаций. Если в итоге собственник сети не выявляется, принимается решение о целесообразности ее приема в муниципальную собственность и постановке на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного объекта, – отметил заместитель мэра Томска, начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

Сотрудники департамента выявляют бесхозяйные сети и ставят их на учет в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2025 гг.».