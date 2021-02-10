Женщина-водитель погибла на трассе в Томской области в результате ДТП с КамАЗом

Госавтоинспекция напоминает: соблюдайте ПДД, обращайте внимание на погодные условия, скоростной режим и видимость в направлении движения. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 9 февраля, около 20 часов 15 минут на 16-м километре автодороги Стрежевой – Нижневартовск произошло столкновение встречных транспортных средств: легкового автомобиля и КамАЗа с полуприцепом. В результате произошедшего ДТП женщина-водитель легковушки погибла на месте, сообщает УМВД России по Томской области.

– По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Lacetti, под управлением 27-летней женщины-водителя, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем КамАЗ с полуприцепом, – говорится в сообщении.

Дополняется, что водитель легкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте происшествия.