Вниманию томичей: правительство РФ продлило упрощенный порядок назначения инвалидности

Порядок установления инвалидности «автоматом» упростил жизнь многих россиян в период пандемии. Фото: Олег Укладов

Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлен до 1 октября 2021 года. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте government.ru.

Напомним, что временный порядок установления инвалидности был введен в связи с распространением коронавируса с 9 апреля 2020 года. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения.

Кроме того, отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощенный порядок. Они позволят гражданам, которые оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований.

– Ситуация с коронавирусом показала, что упрощенный порядок востребован людьми. Он гораздо удобнее, отнимает меньше времени. Пока мы продлеваем его до 1 октября. За это время должны быть созданы все условия, чтобы и после окончания действия временного порядка большинству граждан могли устанавливать или продлевать инвалидность без их личного присутствия, – заявил во вторник, 9 февраля, глава правительства России на оперативном совещании с вице-премьерами.