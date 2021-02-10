Юные томичи могут поучаствовать в конкурсе «Я рисую перепись»

Правилами конкурса предусмотрена выплата денежных премий по 25 тысяч рублей. Вознаграждение получат четыре человека.

18 дней остается до конца приема работ на конкурс детского рисунка, посвященный Всероссийской переписи населения. Имена победителей и обладателей денежных премий станут известны 31 марта, сообщает пресс-служба Томскстата.

- Напомним, творческое состязание стартовало 16 ноября 2020 года, за это время мы получили более 1300 работ, из которых 1053 успешно прошли модерацию. От художников в возрастной категории 7–9 лет поступило 610 рисунков, от ребят в возрастной категории 10–12 лет – 443, - отметили в ведомстве.

Статистики уточнили, что наиболее активные юные художники живут в Белгородской области: они прислали 115 рисунков. В топ-5 творческих регионов входят также Республика Татарстан (64 работы), Ямало-Ненецкий автономный округ (56 работ), Москва и Московская область (46 работ), а также Республика Башкортостан (46 работ).

Однако результаты еще могут измениться. Прием работ на конкурс завершится 1 марта, в полдень по московскому времени, а уже 3 марта на сайте переписи (strana2020.ru) начнется голосование пользователей, которое продлится до 15 марта. Работы, набравшие наибольшее число лайков, войдут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри, среди членов которого есть профессиональные художники. Итоги голосования подведут 31 марта.

Организаторы добавили, что правилами конкурса предусмотрена выплата денежных премий по 25 тысяч рублей. Вознаграждение получат четыре человека — по два победителя в каждой возрастной номинации.

Вступить в творческую борьбу еще не поздно. Для участия необходимо изобразить любой сюжет о переписи населения, своей семье и малой родине. На конкурс принимаются работы в разных техниках: рисунки, сделанные карандашами, фломастерами или красками. Работу нужно отсканировать или сфотографировать и разместить в формате .png или .jpeg в открытом аккаунте Instagram, сопроводив активной ссылкой @strana2020 и хештегом #ярисуюперепись.

После регистрации на официальной странице Всероссийской переписи населения юный художник становится полноправным участником конкурса.

Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться здесь: https://www.strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf