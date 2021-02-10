Самую солидную в Томской области пенсию получает бывший летчик

Страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года были проиндексированы на 6,6 % исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, что составляет 93 рубля.

По словам заместителя управляющего ОПФР по Томской области Ольги Петрухиной, в регионе пенсии получают порядка 300 тыс. человек, из них примерно 30 тыс. представителей старшего поколения получают пенсии по государственному пенсионному обеспечению, остальные пенсионные выплаты страховые.

- Страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года были проиндексированы на 6,6 % исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, что составляет 93 рубля (это выше уровня инфляции по итогам 2019 года более чем в два раза), - отметила Петрухина. – В итоге средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году увеличился на 932,16 рубля и составил 16 864,98 рубля. Размер пенсии по старости - 17 207,26 рубля.

Она уточнила, что в 2018 году средний размер страховой пенсии в регионе составлял, по данным ОПФР, 14,7 тыс. рублей, в 2019-м - 15,9 тыс. рублей.

Добавим, с 1 апреля 2020 года на 6,1 % были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Пенсионные выплаты по государственному пенсионному обеспечению не зависят от вклада человека в пенсионное обеспечение, а также от стажа и заработной платы. Поэтому пенсии индексируются всем, независимо от факта работы. Средний размер социальной пенсии благодаря этому вырос на 677 рублей в сравнении с 2019 годом и составил 11 639,39 рубля.

Отметим, максимальный размер пенсии за 2020 год в Томской области был у летчика-испытателя и составлял более 70 тыс. рублей. Самый низкий размер пенсии установлен на уровне прожиточного минимума.