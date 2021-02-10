В Томской области пьяный сосед жестоко избил инвалида второй группы

Государственный обвинитель настаивал на необходимости назначения виновному наказания исключительно в виде лишения свободы.

Томский районный суд признал 24-летнего жителя Малиновского сельского поселения виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

- Установлено, что в августе 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в бытовой конфликт с соседом, инвалидом 2 группы. В результате ссоры подсудимый нанес многочисленные удары руками и ногами, причинив ему телесные повреждения в виде переломов лицевых костей, ребер, ушиба сердца и закрытой травмы живота, которая привела к разрыву селезенки и ее удалению. Подсудимый признал свою вину в инкриминированном деянии, - рассказали в ведомстве.

С учетом тяжести содеянного, а также факта совершения преступления в период испытательного срока по ранее вынесенному приговору за другое тяжкое преступление, государственный обвинитель настаивал на необходимости назначения виновному наказания исключительно в виде лишения свободы. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.