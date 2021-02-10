Погода в Томске 10 февраля 2021: мороз и небольшой снег

Сегодня ожидается морозная погода, утром столбик термометра опустится до отметки -20. Порывы ветра достигнут местами 14 метров в секунду.

По данным синоптиков, в областном центре сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем -18, -20°С. На дорогах гололедица

В Томской области также будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -23, -28, местами -17, -22°С. На дорогах гололедица.