Команда Томской области по кикбоксу взяла 11 наград на Кубке Сибири в Красноярске

Томская молодежь успешно показывает себя в разных видах спорта Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Кубок Сибири завершился в эти выходные в Красноярске. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов. Томскую область представили воспитанники областнои спортшколы олимпии ского резерва и клуба «Воин», сообщает портал администрации региона.

Золотые медали турнира завоевали Андреи Скороходов, Вячеслав Манохин, Екатерина Коблякова, Кирилл Дорогов и Вероника Гудина. Серебряным призером соревнований стала Анна Студеникина. «Бронза» – у Полины Поповой, Данилы Заева, Екатерины Лариной, Варвары Поляковой и Алены Ванюшкиной.

Тренируют победителей и призеров Семен Ануфриев, Кристина Субханкулова, Иван Иконников, Виктор Лабынцев, Денис Мещеряков.

Сейчас томские кикбоксеры готовятся к чемпионату Сибирского федерального округа, который состоится в Омске в начале марта.