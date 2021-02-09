На севере Томской области взрывной клапан убил рабочего АО «Томскнефть» ВНК

Следственный комитет возбудил дело по факту нарушений техники безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту гибели работника АО «Томскнефть» ВНК на производстве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), информирует сайт ведомства.

По предварительным данным, 6 февраля 2021 года на территории цеха по подготовке и перекачке нефти № 1 (ЦППН-1) АО «Томскнефть» ВНК в Александровском районе Томской области при запуске трубо-блочной печи произошел выброс избытков газа, без возгорания, из-за чего произошел срыв взрывного клапана, который упал на 31-летнего оператора. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.