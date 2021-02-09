С 10 февраля в Томской области отменены ограничения по времени работы системы общепита

С 10 февраля предприятия системы общепита региона возвращаются к обычному расписанию работы Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, снял с 10 февраля все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов в регионе. Ранее в Томской области они имели право работать до полуночи, сообщает портал администрации региона.

– Эпидобстановка позволяет нам снять все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов, – заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время рабочей поездки в Асиновский район сегодня, 9 февраля. – Раньше они имели право работать до полуночи, теперь никаких временных ограничений нет. Еще одна причина принятого решения – желание молодежи, которое совпадает и с потребностями бизнеса. С понедельника наши университеты возобновили очное обучение, а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью. Разумеется, при этом учреждения общепита должны строго соблюдать установленные эпидправила, а перед открытием обязательно уведомить о начале работы на нашем сайте работа.томск.рф.