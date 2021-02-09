Дело томского мэра: адвокаты Ивана Кляйна подали жалобу в следственный комитет и прокуратуру

Адвокаты предлагают приостановить производство по делу из-за состояния здоровья Ивана Кляйна.

Адвокаты арестованного мэра Томска Ивана Кляйна обратились к руководству следственного комитета и прокуратуры с просьбой дать оценку законности действий сотрудников регионального СКР. Об этом юристы сообщили сегодня, 9 февраля, в своем telegram-канале. Они отмечают, что, несмотря на госпитализацию в НИИ онкологии, отстраненного от должности мэра продолжают каждый день доставлять в следственные органы, а это мешает проведению лечения.

По результатам обследования Кляйну показана срочная полостная операция, поскольку у него выявлено новообразование. На операции настаивают врачи, что отмечено в медицинских документах. По информации медиков, его жизнь без проведения операции находится под угрозой.

– Однако действия сотрудников следственного комитета делают невозможным ни подготовку к операции, ни ее проведение, – говорится в сообщении. – Дело в том, что Кляйн ежедневно по рабочим дням доставляется под конвоем в СК по Томской области, где он знакомится с материалами уголовного дела. <…> Иван Кляйн сообщил своим защитникам, что условием проведения показанной ему операции ставится завершение с его стороны процедуры ознакомления с материалами дела. Обвиняемый не может, по его словам, знакомиться с материалами дела быстрее, поскольку это лишает его права на полноценное изучение уголовного дела и надлежащую подготовку к защите.

Как уточнили адвокаты, объем уголовного дела составляет 17 томов, каждый из которых состоит примерно из 250 листов, «Предлагаем проявить гуманизм, приостановив производство по делу в связи с состоянием здоровья Ивана Григорьевича. Считаем, что жизнь и здоровье нашего подзащитного подвергаются риску ради ускорения процессуальных сроков», – резюмировали защитники.

Напомним, мэр Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 3 февраля СКР объявил о завершении следствия по делу, а 4 февраля бывший градоначальник был госпитализирован в НИИ онкологии/