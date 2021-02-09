Губернатор Томской области открыл сразу три соцобъекта в Асиновском районе

Сергей Жвачкин совершил рабочую поездку в Асиновский район. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня 9 февраля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин совершил рабочую поездку в Асиновский район, которую он начал с проверки капремонта школы в селе Ягодном. Об этом сообщила пресс-служба обладминистарции.

Уточняется, что ремонт школы проходил по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и на него был направлен 71 млн рублей из бюджетов всех уровней (52,5 млн рублей из федерального) и внебюджетных источников.

- Мы последовательно возрождаем село и привлекательность сельского уклада, — добавил губернатор. — Создаем современные рабочие места с достойной заработной платой, открываем комфортные детские сады и школы, приводим в порядок дороги и учреждения культуры. Ягодное — один из ярких примеров комплексного развития села.

Сегодня в сельской школе 164 ученика. При этом каждый год на протяжении трех лет численность учащихся увеличивается на 10 детей. По словам главы Асиновского района Николая Данильчука, это результат создания новых рабочих мест в животноводческой отрасли района, а именно на предприятии «Сибирское молоко».

Помимо этого, глава района открыл также после капитального ремонта дом культуры «Восток» в городе Асино.

«Зданию городского ДК 60 лет, и капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Строители заменяли отдельные фрагменты здания, но комплексного обновления (включая кровлю, инженерные коммуникации, фасад, зрительный зал) провели впервые. В ремонт дома культуры было вложено более 40 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В честь открытия глава региона подарил ДК новый рояль «Глинка-М». И уже сегодня он звучал в праздничном концерте, который дал Томский Академический симфонический оркестр.

Также стоит отметь, что в асиновском селе Ново-Кусково открылась обновленная модельная библиотека имени Маркова.

В рамках президентского национального проекта «Культура» в библиотеке сделан ремонт и теперь здесь есть выделенные функциональные зоны: детская, молодежная, открытого доступа и выставочная. Книжный фонд обновился более чем на тысячу экземпляров. Приобретено современное мультимедийное оборудование: интерактивный стол, проектор, мультстудия, световой стол для рисования песком и многое другое.

В честь второго рождения марковской библиотеки томский губернатор выделил учреждению еще полмиллиона рублей на оборудование и литературу.

Эта библиотека была впервые открыта в 1978 году уроженцем Ново-Кускова, председателем правления Союза писателей СССР Георгием Марковым. Он построил ее на своей малой родине на средства Ленинской премии, присужденной известному советскому писателю за роман «Сибирь».