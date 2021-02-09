Коронавирус в Томске: +91 новый случай заражения

Летальных исходов не зарегистрировано.

Сегодня, 9 февраля, в Томской области выявлено 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 036 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 15 019 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 530 пациентов скончались, 21 795 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 998 216 человек, 77 598 скончались, 3 493 886 выздоровели.