Коронавирус в Томске: +91 новый случай заражения

Летальных исходов не зарегистрировано.
Сегодня, 9 февраля, в Томской области выявлено 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 036 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 15 019 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 530 пациентов скончались, 21 795 выздоровели.
Всего с начала пандемии в России заболели 3 998 216 человек, 77 598 скончались, 3 493 886 выздоровели.