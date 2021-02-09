Томские школьники стали финалистами конкурса Газпрома

Томск на конкурсе представили 92 школьника. Фото:turnir.rodnyegoroda.ru.

Ученики муниципальных школ № 50 и № 4 прошли в финал турнира «Умножая таланты», к защите своих исследований перед экспертами из «Газпром нефти» и «Сириуса», было допущено 7 команд из Томска, сообщает пресс-служба мэрии города.

В шестом интеллектуальном турнире для старшеклассников «Умножая таланты» приняли участие более 2,5 тысяч старшеклассников из разных городов России.

Сообщается, что наш город на конкурсе представили 92 школьника. Они соревновались в решении реальных нефтегазовых и IT кейсов. Авторов лучших работ ждет финал, который пройдет на базе Парка науки и искусства «Сириус».

В турнире состязаются команды из трех человек в двух возрастных категориях: младшая (8-9 классы) и старшая (10-11 классы).

Предварительно все участники турнира прошли образовательный курс на онлайн-платформе, и, объединившись в команды, решали задачи из реальной практики нефтяников.

Такой необычный турнир проводится с 2015 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Победители регионального этапа – томские команды «Полтос» муниципальной школы №50 и «ГАЗтролеры» - школы №4 им. Ивана Черных в финале еще раз продемонстрируют умение решать нефтегазовые и цифровые кейсы, а также получат возможность пройти курс обучения от экспертов «Сириуса».