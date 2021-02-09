В Томской области за 2020 год выросло число умерших

Число умерших за 2020 год увеличилось на 2 227 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в 2020 году уменьшилось число родившихся по сравнению 2019 годом, и выросло число умерших. Об этом сообщила пресс-служба Томскстата.

Ведомство уточняет, что за январь-декабрь 2020 г. в области родилось 9 940 детей, что меньше, чем за январь-декабрь 2019 г. на 551 младенца, так как в 2019 году в аналогичный период был 10 491 новорожденный.

Число умерших за 2020 год составило 14 278 человек и увеличилось на 2 227 человек по сравнению с 2019 годом – 12 051 человек.

Естественная убыль населения – превышение числа умерших над числом родившихся – за 2020 г. составила 4 338 человек, за 2019 г. естественная убыль составляла 1 560 человек.

В 2020 году меньше заключалось браков, но и сократилось число разводов. Так в январе-декабре 2020 года зарегистрировано 5 989 браков, на тот же период 2019 года – 7 001 брак. Число зарегистрированных разводов в 2020 – 4 008, в 2019 – 4 831.