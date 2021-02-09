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В томском селе Ново-Кусково состоялось второе рождение библиотеки имени писателя Маркова

Учреждение открыло свои двери после ремонта
Анна Гассельбах
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Сегодня также состоялось открытие после капремонта асиновского дома культуры «Восток».

Сегодня также состоялось открытие после капремонта асиновского дома культуры «Восток».

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 9 февраля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл обновленную модельную библиотеку имени Маркова в асиновском селе Ново-Кусково. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«В библиотеке сделан ремонт и теперь здесь выделены функциональные зоны: детская, молодежная, открытого доступа, выставочная. Книжный фонд обновился более чем на тысячу экземпляров. Приобретено современное мультимедийное оборудование: интерактивный стол, проектор, мультстудия, световой стол для рисования песком и многое другое», -говорится в сообщении.

Помимо этого, на втором рождении марковской библиотеки томский губернатор выделил учреждению еще полмиллиона рублей на оборудование и литературу.

Эта библиотека была впервые открыта в 1978 году уроженцем Ново-Кускова, председателем правления Союза писателей СССР Георгием Марковым. Он построил ее на своей малой родине на средства Ленинской премии, присужденной известному советскому писателю за роман «Сибирь».

- Уже много десятилетий эта библиотека — центр культурной жизни села. Благодаря президентскому национальному проекту «Культура» мы сделали этот центр современным и комфортным, проведя ремонт, закупив новые книги и оборудование, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на открытии обновленного учреждения культуры.

Кроме разнообразных выставок, литературно-музыкальных вечеров, творческих встреч и праздничных программ в библиотеке имени Маркова работают три клуба — «Приятные встречи» для старшего поколения, «Подружка» для женщин и детский клуб «Некогда скучать».

Также в ходе рабочей поездки губернатор открыл после капитального ремонта дом культуры «Восток» в городе Асино. Зданию городского ДК 60 лет и капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Строители заменяли отдельные фрагменты здания, но комплексного обновления (включая кровлю, инженерные коммуникации, фасад, зрительный зал) провели впервые.

Культура