Восемь детских садов построят в Томске в 2021 году

И.о. мэра Томка Михаил Ратнер: «Благодаря нацпроекту «Демография» юные томичи получают места в детских садах недалеко от дома, их родители – возможность для самореализации, педагоги – рабочие места». Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году в Томске появятся 8 новых детских садов. Сегодня строительные работы уже идут по ул. Высоцкого, 16, и Иркутскому тракту, 153/3. Также сейчас мэрия рассматривает заявки от участников аукционов по четырем учреждениям: в мкр. Бактин, Зеленые горки и двух корпусов на ул. Ивановского, 18, сообщает городская мэрия.

Кроме того, два детсада появятся на ул. Академика Сахарова, 46, и Ивана Черных, 73. Однако, по результатам проверки сметы на строительство этих учреждений, выяснилось, что средств недостаточно.

– Решением губернатора Томской области Сергея Жвачкина на строительство дошкольных образовательных учреждений на ул. Академика Сахарова и ул. Ивана Черных из областного бюджета выделены недостающие 280 млн рублей, – говорится в сообщении.

Сейчас департамент капстроительства объявил аукционы на проведение работ по этим адресам.

Сегодня в Томске работают 64 муниципальных учреждения в 119 зданиях. Всего дошкольным образованием охвачено более 30 тысяч детей.