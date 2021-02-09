Историческое здание на Пушкина, 28а, в Томске восстановят по программе «Аренда за рубль»

«Первая транспортная компания» стала арендатором исторического здания на Пушкина. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Двухэтажный деревянный дом по ул. Пушкина, 28а, является памятником истории и культуры, он был построен в 1902 году. Здание площадью 262,1 кв.м. находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует проведение капремонта. Инвестор восстановления дома определился вчера, сообщает городская мэрия.

– Участником аукциона, подтвердившим начальную цену арендной платы в год в размере 121 341.84 руб., стало ООО «Первая транспортная компания» (г. Томск). После подписания договора компания станет арендатором 36-го по счету объекта, участвующего в муниципальной программе «Дом за рубль», – говорится в сообщении.

Напомним, по проекту «Дом за рубль» инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, после чего они получают здания в аренду на 49 лет по льготной цене – за 1 рубль в год. Программа действует с 2016 года, уже восстановлено 5 объектов, на 14 ведутся ремонтно-восстановительные работы, по остальным готовится проектная документация.