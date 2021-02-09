Четыре тройни и 135 пар двойняшек родились в Томской области за год

Также было составлено 63 документа об усыновлении или удочерении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАГСы Томской области зарегистрировали более 10 тысяч актов о рождении в 2020 году. Пик рождаемости в регионе выпал на июль – тогда на свет появились 925 детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В числе новорожденных 5 196 мальчиков и 4 746 девочек, 270 из них – двойняшки, а 12 – тройняшки. Родители 7 441 ребенка состояли в официальном браке. В отношении 1 859 детей было установлено отцовство и составлено 63 документа об усыновлении или удочерении, – также говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 723 ребенка стали первенцами, 3 587 – вторыми детьми, 1 727 – третьими. Четвертый ребенок родился у 545 томских семей, пятый – у 206. В семье Молчановского района в 2020 году родился 11-й ребенок.

Добавляется, что большинство томичек стали матерями в возрасте до 30 лет – всего 5 473 женщины.