Мораторий на оплату услуг водоснабжения введен для жителей пос. Спутник Томска

В поселок Спутник продолжают подвозить чистую воду для жителей.

В департаменте городского хозяйства и ресурсоснабжающей компании отработают порядок освобождения от оплаты услуг водоснабжения жителей поселка Спутник. Это касается и тех, в чьих квартирах установлены индивидуальные приборы учета. Население будет проинформировано об условиях и порядке возобновления начислений, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– На личный контроль главы администрации Октябрьского района поставлен вопрос по водообеспечению детского сада № 104, расположенного в поселке, – дополняется в сообщении.

Ранее в лаборатории «Томскводоканала» провели исследования качества воды. Повторные пробы образцов и их анализ снова будет сделан в независимых лабораториях. Таже рабочая группа должна представить техническое решение по обеспечению жителей чистой водой. Сейчас в поселок ее подвозят ежедневно.

Напомним, оставить заявку на подвоз воды жители поселка Спутник могут по телефону центральной диспетчерской службы «Томскводоканала»: 8 (3822) 90-50-90. О проблемах с водоснабжением можно сообщить в городскую «Оперативно-дежурную службу» по номеру 005.