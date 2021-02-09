Местные жители помогли пожарным спасти двоих человек в Томской области

И в Семилужках, и в Куяново людей спасли через окна. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Вчера, 8 февраля, произошли пожары в частных домах в селе Семилужки Томского района и в селе Куяново Первомайского района. Пожарные и местные жители спасли двоих человек, они доставлены в больницу, огонь потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что в 13:54 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании частного жилого бревенчатого дома в селе Семилужки Томского района. Площадь пожара составила 48 кв. м.

– На момент прибытия первого подразделения (в селе имеется своя пожарная часть) веранда и крыша дома были охвачены огнем. Начальником караула и местными жителями через окно был спасен хозяин дома 1935 года рождения. Дедушка не пострадал, но для осмотра был направлен в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 15:15, сгорела веранда, у дома обгорели обрешетка крыши и смежная с верандой стена. В тушении приняли участие 10 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Добавляется, что еще одного человека спасли в с. Куяново Первомайского района. Сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном жилом доме поступило в 13:55. В одном из подъездов было задымление, металлическая дверь квартиры была закрыта. Пожарный местного отдельного поста вместе с одним из местных жителей проник в помещение через окно по штурмовой лестнице.

– В коридоре на полу они нашли женщину 1955 года рождения, эвакуировали ее из дома и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована в Первомайскую районную больницу с отравлением угарным газом, – говорится в сообщении.

Пожар был потушен за 2 минуты, в одной из комнат обгорел матрас. Площадь возгорания составила 2 кв.м. Предварительная причина: неосторожность при курении.