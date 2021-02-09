Эксперты Роспотребнадзора расскажут томичам о качестве и безопасности парфюмерии и косметики

Специалисты советуют быть осмотрительными при выборе духов, пудры или помады: обмену они не подлежат. Фото: Олег Укладов

С 8 по 19 февраля региональное Управление Роспотребнадзора и консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» проводят консультирование по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Томичи могут задать интересующие их вопросы специалистам отдела защиты прав потребителей томского Роспотребнадзора по номеру горячей линии 8-800-350-4156, а также по телефонам 8 (3822) 60-98-98, 8 (3822) 44-02-11. Кроме того, по телефону 8 (3822) 54-09-34 можно получить консультацию экспертов Центра гигиены и эпидемиологии.

Как сообщается на сайте ведомства, в перечень обязательных требований, предъявляемых к парфюмерно-косметической продукции, входит маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

При приобретении товара следует обратить внимание на условия хранения в торговом предприятии (для жидких изделий – не ниже 5°С и не выше 25°С) и, конечно, на срок годности. Упаковка товара не должна вызывать подозрений, а информация о продукции должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной.

Специалисты предупреждают: «Совершая выбор парфюмерии и косметики, необходимо проявлять осмотрительность в отношении потребительских свойств изделия, поскольку парфюмерно-косметические товары входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену».