Ректор Томского госуниверситета стал врио президента Российской академии образования

РАО содействует развитию народного образования, научно-исследовательской деятельности, а также повышает уровень педагогики.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ректора ТГУ Эдуарда Галажинского временно исполняющим обязанности президента Российской академии образования (РАО). Распоряжение об этом есть на сайте РАО. Академик Юрий Зинченко покинул свой пост и решил сосредоточиться на научно-исследовательской и преподавательской деятельности.

– Возложить временно исполнение обязанностей президента Российской академии образования на вице-президента РАО Галажинского Эдуарда Владимировича, – говорится в распоряжении на сайте.

Ректор ТГУ является членом-корреспондентом РАО с 26 апреля 2005 года, академиком с 20 декабря 2011 года, а также вице-президентом с 27 февраля 2019 года. Эдуард Галажинский – доктор психологических наук и профессор, состоит в отделении психологии и возрастной физиологии РАО.