Томская команда взяла «серебро» на чемпионате и первенстве Сибири по полиатлону

Томская команда в полиатлоне завоевала второе место в СФО Фото: из открытых источников

С 5 по 7 февраля на лыжной базе «Янтарь» в Северске 70 спортсменов из Томской, Омской, Новосибирской областей и Красноярского края состязались в пулевой стрельбе, силовой подготовке и лыжной гонке. Это проходил чемпионат и первенство Сибири по полиатлону.

По итогам всех соревновательных дней первое место заняла команда из Красноярского края. На втором месте – томичи, замыкает тройку призеров Новосибирская область.

В личном зачете золотую медаль завоевала спортсменка из Молчановского района Полина Матвиенко. В числе серебряных призеров – александровцы Олег Ковальчук, Кристина Якимишина и Анастасия Костарева. Бронзовые медали – у Азалии Муртазиной, Льва Балынина (Стрежевой) и Евгении Сидельцевой (Молчановский район).

– Спортсмены не прекращали тренировки даже в пандемию, каждый тренировался по личному плану. Но в итоге все показали достойную подготовку, а иногородние участники отметили высокий уровень проведения соревнований, – сообщил председатель областной федерации полиатлона Эдуард Давиденко.

В марте Томская область готовится принять третий этап Кубка России и всероссийские соревнования по полиатлону среди юношей и девушек 12-17 лет.